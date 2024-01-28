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«Брейк в четвёртом сете». Синнер — о моменте, когда он взял финал AO-2024 под контроль

«Брейк в четвёртом сете». Синнер — о моменте, когда он взял финал AO-2024 под контроль
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Итальянский теннисист Янник Синнер, который сегодня, 28 января, выиграл Открытый чемпионат Австралии, в пяти сетах одержав победу над россиянином Даниилом Медведевым, рассказал, в какой момент он почувствовал, что взял финальный матч турнира под свой контроль. Итальянец по ходу встречи проигрывал 0:2 по сетам, но смог перевернуть игру и победить.

«Когда понял, что матч у меня под контролем? Про контроль тяжело сказать, но когда сделал брейк в четвёртом сете. Начал чувствовать, что могу сделать это. Брейк в третьем сете был при 5:4. Это был самый важный мой брейк сегодня, потому что я размочил счёт по сетам и дальше старался посмотреть, как он будет реагировать. Но если надо выбирать, то назову брейк в четвёртом сете», — сказал теннисист на пресс-конференции после турнира.

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