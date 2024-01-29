Кирьос высказался о победе Синнера над Медведевым в финале Australian Open
Поделиться
Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу итальянца Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.
«Я видел улучшение в подаче, видел улучшение в других местах. Очевидно, что зрелость, которую он имеет в таком юном возрасте, — это то, чего у меня никогда не было, чтобы преодолеть трудности. Я предсказал, что он станет новым чемпионом «Большого шлема» в 2024 году… Я думаю, мы увидим, как он выиграет еще много турниров «Большого шлема» в ближайшие пару лет. Я думаю, его будет невозможно остановить», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.
Напомним, Кирьос второй год подряд не играет на Australian Open из-за травмы.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2024
-
03:59
-
03:30
-
03:18
-
02:30
- 28 января 2024
-
23:48
-
23:38
-
22:51
-
22:48
-
22:24
-
22:09
-
21:29
-
20:56
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:31
-
20:16
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:49
-
19:42
-
19:40
-
18:57
-
18:47
-
18:28
-
18:25
-
18:16
-
18:07
-
17:57
-
17:41
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:27
Партнерский контент