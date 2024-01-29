Кирьос высказался о победе Синнера над Медведевым в финале Australian Open

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу итальянца Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Я видел улучшение в подаче, видел улучшение в других местах. Очевидно, что зрелость, которую он имеет в таком юном возрасте, — это то, чего у меня никогда не было, чтобы преодолеть трудности. Я предсказал, что он станет новым чемпионом «Большого шлема» в 2024 году… Я думаю, мы увидим, как он выиграет еще много турниров «Большого шлема» в ближайшие пару лет. Я думаю, его будет невозможно остановить», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.

Напомним, Кирьос второй год подряд не играет на Australian Open из-за травмы.