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Кирьос высказался о победе Синнера над Медведевым в финале Australian Open

Кирьос высказался о победе Синнера над Медведевым в финале Australian Open
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Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу итальянца Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Я видел улучшение в подаче, видел улучшение в других местах. Очевидно, что зрелость, которую он имеет в таком юном возрасте, — это то, чего у меня никогда не было, чтобы преодолеть трудности. Я предсказал, что он станет новым чемпионом «Большого шлема» в 2024 году… Я думаю, мы увидим, как он выиграет еще много турниров «Большого шлема» в ближайшие пару лет. Я думаю, его будет невозможно остановить», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.

Напомним, Кирьос второй год подряд не играет на Australian Open из-за травмы.

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Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 6
6 		6 4 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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