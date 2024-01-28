Дружба с Шараповой, знаменитые тренеры. Кто помог Синнеру выиграть Australian Open — 2024?

В списке победителей ТБШ появился новичок – 22-летний Янник Синнер! Итальянец попал в лист чемпионов благодаря воскресной победе над Даниилом Медведевым в финале Australian Open. Синнер совершил почти невозможное – до финала в Мельбурне он отдал лишь одну партию в матче с Новаком Джоковичем. В решающей встрече с Медведевым Янник проиграл ещё два сета, но отыгрался со счёта 0:2 и завершил игру в свою пользу.

Первые значимые достижения стали приходить к Синнеру пару лет назад, но ещё ярче они стали в прошлом сезоне. В 2023-м итальянец дебютировал в топ-5 рейтинга, завоевал четыре титула, привёл сборную Италии к триумфу на Кубке Дэвиса и отметился яркими победами над топами мужского тура. Во всём этом Яннику помогла нынешняя команда, детские тренеры и кумиры юности.

Тот, кто привёл к ранним достижениям

К первым успехам Синнера приблизил его детский тренер Рикардо Пьятти. Янник и Рикардо сотрудничали с 2014 года. До того, как начать работу с тогда ещё 13-летним Синнером, Пьятти тренировал Новака Джоковича, Марию Шарапову и Ришара Гаске.

Под руководством Пьятти молодой итальянец попал в десятку лучших теннисистов мира, выиграл пять турниров ATP и добрался до четвертьфинала ТБШ (на «Ролан Гаррос» – 2020). Однако продолжать сотрудничество, которое длилось почти восемь лет, Янник не стал. В начале 2022 года тренер и игрок разошлись.

Рикардо Пьятти и Янник Синнер Фото: Zuma/TASS

«Я никогда не забуду эти семь лет с Рикардо и всегда буду помнить, куда он меня вывел. Не каждый осмелится на подобное решение. Однако у меня есть цель, которая требует больших жертв. Ради такого приходится переживать непростые времена. Когда вы входите в топ-10 или топ-15, становится важна каждая деталь», – поделился тогда Синнер с Tennis.com мыслями о расставании с Рикардо.

«Я рад, что он принял такое решение. У меня есть своя философия, свои методы. Если вы хотите оставаться со мной, вы должны их придерживаться. Когда вам 20, совершенно нормально, что вы ищете новые пути. Это часть жизни. Да, он был частью семьи, но он не обязан оставаться здесь ради этой семьи. Ведь ваши дети могут уехать учиться за границу. Но если вы хотите остаться, вы должны следовать моим правилам», – рассказал Пьятти о прекращении сотрудничества с Янником для RMC Sport.

Те, кто сейчас сопровождает Янника

Многие достижения Синнера действительно связаны с усилиями Пьятти и его помощников. Особенности техники, психологические установки, физика – лишь малая часть того, что благодаря усердной работе прививается теннисистам в детстве и подростковом возрасте.

При этом львиную долю успехов Янника приписывают всё же его нынешнему тренерскому штабу. А ведь команда итальянца сейчас и правда выглядит очень солидной.

В Team Sinner сегодня входят четыре основных специалиста. Ключевые задачи в команде отводятся двум тренерам: итальянцу Симоне Ваньоцци и австралийцу Даррену Кэхиллу. Последний в своё время играл в основах ТБШ, числился в топ-30 мирового рейтинга, а после – тренировал экс первую ракетку мира Симону Халеп, двукратного чемпиона «Больших шлемов» Ллейтона Хьюитта, легендарного Андре Агасси, бывшую пятую ракетку мира Даниэлу Гантухову и многих других.

Фанаты Синнера связывают прорыв итальянца в топ-5 рейтинга именно с работой Кэхилла. Даррен даже в паре с Симоне Ваньоцци в том году получил премию «Тренер года» от ATP. При этом не стоит забывать, что в команде Янника есть ещё пара значимых тренеров: физиотерапевт Джакомо Нальди и тренер по фитнесу Умберто Феррара.

Ваньоцци в прошлом году рассказал, как строится работа с Янником в их команде.

«Обычно в команде у нас два тренера, я и Даррен Кэхилл. Иногда мы вместе, иногда я один с Янником. Обычно я занимаюсь техническими вопросами на поле. Джакомо и Умберто сначала занимаются физическими вопросами, затем выходим на поле и играем полтора часа.

Отношения действительно хорошие. Даррен действительно хороший человек, а также у него невероятный послужной список. Умберто – спортивный тренер, которого я знаю много лет, потому что мы работали вместе с Чеккинато и Травальей. Физиотерапевт Джакомо новенький, но он действительно хороший молодой парень», – приводит слова Симоне Tennis World USA.

Сам Янник после сегодняшней победы в Мельбурне обратился к своим тренерам.

«Моя команда. Все, кто сидит в ложе или смотрит дома. Мы стараемся прибавлять каждый день, даже по ходу турнира мы старались стать сильнее, лучше понимать разные ситуации. Спасибо вам за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я ещё молодой (смеётся). Но что поделать. Спасибо всем», – сказал теннисист на церемонии награждения.

Янник Синнер с командой Фото: Из личного архива Синнера

Те, кто вдохновляют

Первая ракетка мира Новак Джокович обычно не стесняется говорить добрые слова о соперниках – в том числе и о тех, кто переиграл его в принципиальных матчах. Так, после поражения от Синнера в полуфинале AO-2024 серб поделился мнением о команде и успехах итальянца.

«Думаю, он сильно улучшил подачу. Он здорово находит углы и стал быстрее. Стал подавать мощнее и точнее. Прибавил в движении и психологии. Он всегда был очень спокоен на корте, но ему чего-то не хватало в ключевых розыгрышах важных матчей. А сейчас всё начинает сходиться.

Очевидно, психологически ему очень помогает присутствие в команде Даррена Кэхилла, который работал с бывшими первыми ракетками мира. У него великолепная команда, он на правильном пути», – сказал Новак на пресс-конференции.

Во время того, как Янник приближался к топу мужского тенниса, его поддерживала Мария Шарапова. Сперва итальянца и россиянку связывал тренер Рикардо Пьятти, а затем Мария прониклась симпатией к Синнеру и стала поддерживать его на пути к вершине.

«Знаете, последний тренер в моей карьере Рикардо Пьятти тренировал Янника Синнера, так что мне довелось сыграть с ним несколько раз. Я всегда за него болею. Мне просто нравится его скромный подход к теннису. Мне нравится наблюдать за молодым поколением игроков. У них разные стили игры, разный характер, они все из разных уголков мира, и просто интересно видеть, как эти соперники объединяются. Я думаю, мужской теннис в хорошем состоянии», – заявила Шарапова в подкасте The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Янник Синнер, Мария Шарапова и Рикардо Пьятти Фото: Из личного архива Синнера

С такой мощной поддержкой и командой Синнер наверняка будет только прогрессировать и идти за новыми достижениями. А пока, после AO, он получит звание чемпиона ТБШ, сохранит четвёртое место в рейтинге ATP и сократит отставание от опережающего его Медведева до 455 очков.