Камилла Рахимова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Хуахине
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В матче первого круга турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) 84-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от японской спортсменки Нао Хибино (94-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу японской теннисистки.
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Хибино в этой встрече трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Рахимовой три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде соревнований в Хуахине Хибино встретится с победительницей противостояния Синьюй Ван (Китай) — Эмина Бектас (США). Турнир в Таиланде продлится до 4 февраля.
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