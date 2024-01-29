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Камилла Рахимова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Хуахине

Камилла Рахимова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Хуахине
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В матче первого круга турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) 84-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от японской спортсменки Нао Хибино (94-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу японской теннисистки.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Хибино в этой встрече трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Рахимовой три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде соревнований в Хуахине Хибино встретится с победительницей противостояния Синьюй Ван (Китай) — Эмина Бектас (США). Турнир в Таиланде продлится до 4 февраля.

Хуахин. 1-й круг
29 января 2024, понедельник. 10:05 МСК
Нао Хибино
94
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		0
         
Камилла Рахимова
84
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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