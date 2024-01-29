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Юниорка Макарова стала победительницей неофициального чемпионата мира для теннисистов U14

Российская теннисистка Мария Макарова выиграла престижный юниорский турнир Les Petits As, ежегодно проводящийся среди игроков в возрасте до 14 лет.

В финале Макарова одержала победу над другой россиянкой Ксенией Ручкиной со счётом 6:4, 6:3. Макарова и Ручкина также одержали победу и в парном разряде.

«Я горжусь тем, что выиграла такой турнир. Победа в одиночном и парном разрядах — это невероятно!» — приводит слова Макаровой официальный сайт турнира.

Мария Макарова и Майкл Антониус Фото: lespetitsas.com

В турнире мальчиков титул завоевал американец Майкл Антониус. В финальном матче он переиграл испанца Изана Баньяреса (4:6, 6:2, 6:0).

Соревнования прошли в Тарбе (Франция). Les Petits As считается неофициальным чемпионатом мира U14.

Из представительниц России победителями этого турнира становились Анна Пушкарёва (2023), Мария Тимофеева (2017), Анастасия Потапова (2015), Ксения Первак (2005), Елена Куликова (2004), Динара Сафина (2000), Лина Красноруцкая (1998), Анна Курникова (1994).