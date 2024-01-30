Веснина – Медведеву после Australian Open: надо уйти в короткую, но зимнюю спячку

Олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина пошутила над соотечественником Даниилом Медведевым после Открытого чемпионата Австралии.
«Надо уйти в короткую, но зимнюю спячку. Поздравляю с финалом! Герой», — написала Веснина в комментариях на странице Медведева в социальной сети.
Напомним, Медведев дошёл до финала Australian Open, где в пятисетовом матче проиграл итальянцу Яннику Синнеру. По ходу турнира россиянин несколько раз говорил о том, что он мало спит.
Отметим, для Медведева это поражение стало третьим на Открытом чемпионате Австралии. Ранее в решающих матчах турнира он уступал в 2021 и 2022 году.