Медведев, Рублёв, Хачанов и Котов заявились на турнир ATP-500 в Дубае

Стал известен заявочный список турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.

Заявку возглавил третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Также из представителей России там сыграют Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (18) и Павел Котов (61). Кроме того, на турнире выступят поляк Хуберт Хуркач (8), француз Адриан Маннарино, недавно впервые дебютировавший в топ-20 рейтинга, и представители Казахстана Александр Бублик (27) и Александр Шевченко (59).

Отмечается, что защищённым рейтингом воспользуются канадцы Денис Шаповалов (137) и Милош Раонич (306).

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

Стоит отметить, что Медведев приедет в Дубай в качестве действующего чемпиона. В прошлом году Даниил в финале разгромил Рублёва со счётом 6:2, 6:2. А до этого в полуфинале в двух сетах (6:4, 6:4) обыграл серба Новака Джоковича.