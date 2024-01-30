Australian Open — 2024 установил рекорд посещаемости среди всех турниров «Большого шлема»

Открытый чемпионат Австралии — 2024 установил выдающееся достижение, став самым посещаемым среди всех турниров «Большого шлема». В этом году на игры основной сетки пришли 1 020 763 зрителя, сообщает The Age.

Наивысшая посещаемость была достигнута в седьмой день соревнований (20 января). Она составила 93 723 человека (однако это меньше 94 854 зрителей, посетивших «Мельбурн-Парк» 21 января прошлого года).

Australian Open — 2024 превзошёл достижение US Open — 2023 (957 287) и стал первым в истории ТБШ, преодолевшим отметку в 1 000 000 зрителей.

Генеральный директор Tennis Australia Крэйг Тайли назвал прошедший турнир лучшим в истории: «Все наши показатели указывают на это — от мнения игроков до отзывов болельщиков. Мы действительно усердно работали над гораздо большим количеством инноваций, чем обычно».

Турнир завершился 28 января. В финале мужского одиночного разряда итальянец Янник Синнер переиграл россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.