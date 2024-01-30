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Гарсия: значит, ещё 2 недели назад Новак был величайшим, а теперь он слишком стар? Смешно

Гарсия: значит, ещё 2 недели назад Новак был величайшим, а теперь он слишком стар? Смешно
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20-я ракетка мира, 30-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась о шумихе вокруг поражения 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в полуфинале Australian Open — 2024.

«Я тут немного полистала ленту.

Значит, ещё две недели назад Джокович был величайшим игроком в истории, проживал вторую молодость, так хорошо двигался для своего возраста, шёл за очередным «Шлемом», был истинным вдохновением. А теперь он слишком стар, его карьера подходит к завершению, наступила новая эра… это очень смешно», — написала Гарсия на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии серб уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6.

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