Соболенко назвала переломный момент в своей карьере

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко рассказала о переломном моменте в своей карьере.

«В 2022 году у меня были проблемы с подачей. Я старалась их решить и разобраться, в чём же причина. Мы перепробовали столько разных способов, это был упорный труд. Вот, собственно говоря, и всё. Не могу сказать, что в один прекрасный день всё наладилось и мы поняли, в чём было дело. Это процесс», — сказала Соболенко в интервью Vogue Australia.

Отметим, что в 2022 году представительница Беларуси допустила 428 двойных ошибок. В субботу, 27 января, Соболенко второй раз подряд стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче турнира она обыграла победительницу двух турниров WTA китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2.