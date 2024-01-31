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Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Хуахине на отказе Бадосы

Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Хуахине на отказе Бадосы
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108-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) на отказе испанской спортсменки Паулы Бадосы (83-я в рейтинге WTA).

Шнайдер выиграла первый сет со счётом 6:2. Во втором сете при счёте 4:3 в пользу Бадосы испанская теннисистка отказалась продолжать встречу. Причиной отказа стала травма спины, которая продолжает беспокоить Бадосу.

В следующем раунде соревнований в Таиланде Диана Шнайдер сыграет с представительницей Венгрии Далмой Галфи, занимающей 137-е место в мировом рейтинге. Хардовый турнир в Хуахине завершится 4 февраля. Напомним, действующей чемпионкой турнира в Хуахине является китайская теннисистка Чжу Линь.

Хуахин. 2-й круг
31 января 2024, среда. 13:15 МСК
Диана Шнайдер
108
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
2 		4
         
Паула Бадоса
83
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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