Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира в Хуахине на отказе Бадосы
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108-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) на отказе испанской спортсменки Паулы Бадосы (83-я в рейтинге WTA).
Шнайдер выиграла первый сет со счётом 6:2. Во втором сете при счёте 4:3 в пользу Бадосы испанская теннисистка отказалась продолжать встречу. Причиной отказа стала травма спины, которая продолжает беспокоить Бадосу.
В следующем раунде соревнований в Таиланде Диана Шнайдер сыграет с представительницей Венгрии Далмой Галфи, занимающей 137-е место в мировом рейтинге. Хардовый турнир в Хуахине завершится 4 февраля. Напомним, действующей чемпионкой турнира в Хуахине является китайская теннисистка Чжу Линь.
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