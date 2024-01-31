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Потапова обыграла Эррани и вышла во второй круг турнира в Линце

Потапова обыграла Эррани и вышла во второй круг турнира в Линце
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия) 27-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Италии Сарой Эррани (99-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Потапова в этой встрече допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Эррани одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований в Австрии Потапова сыграет с 60-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто. Хардовый турнир в Линце завершится 4 февраля.

Линц. 1-й круг
31 января 2024, среда. 14:10 МСК
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Сара Эррани
99
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
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