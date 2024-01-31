Бывший российский теннисист Шевченко успешно стартовал на турнире в Монпелье
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59-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко, с недавнего времени представляющий Казахстан, вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Соревнования проходят в помещении на харде.
В матче первого круга Шевченко (6) со счётом 6:4, 4:6, 6:4 обыграл 194-ю ракетку мира 21-летнего представителя Чехии Далибора Сврчину (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 52 минуты. Шевченко восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22 заработанных. На счету Сврчины ни одного эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующим соперником Шевченко в Монпелье станет 104-я ракетка мира из Франции Грегуар Баррер.
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