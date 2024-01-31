Энди Роддик: Медведев — крутой. Не сомневаюсь, что он станет членом Зала славы

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик вновь комплиментарно высказался в адрес победителя US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева на фоне его поражения в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Да, мы по праву чествуем Синнера, но Медведев – крутой. Ему не о чем жалеть, он оставил всё, что мог, в Мельбурне. Неважно, насколько высока твоя физическая форма, — накопительный эффект от времени, проведённого на корте, в конце концов сказывается. Его суперспособность – вводить соперника в затяжные розыгрыши, а потом снова и снова задавать ему вопрос: «Ну что, сможешь меня пробить?» Он играл в самую эффективную версию тенниса, на которую способен, и это приносит потрясающие результаты.

Это уже его шестой финал на ТБШ, и, мне кажется, мы не отдаём ему должное. Я ни разу не уходил с финала, наблюдая за Медведевым, и никогда не думал, что он всё испортил или слил. Он каждый раз заставляет сражаться за победу. Он дважды играл с Рафой, дважды с Новаком и с находящимся на пике Синнером. Всё так и происходит. Я проиграл четыре финала и выиграл один. Иногда ты просто сталкиваешься с тем, кто лучше в один конкретный день.

Все ведут себя так, будто этот финал его сломает, но он уже проходил через это раньше и возвращался необыкновенным образом. Я не беспокоюсь о том, что в ближайшие пару лет он будет появляться в финалах каждого хардкорного «Шлема», и лично я был бы рад увидеть, как он выиграет ещё один такой турнир.

Он обыгрывал всех лучших игроков на самых крупных теннисных кортах и, без сомнения, сам по себе является членом Зала славы», — приводит слова Роддика Tennis 365.