Бублик в ярком матче обыграл Шаповалова на турнире в Монпелье

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье. На стадии 1/8 финала он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время Бублик выполнил шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 16 эйсов, пять двойных ошибок и три из шести реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Бублик встретится с победителем пары Александр Шевченко (Казахстан) – Грегуар Баррер (Франция).

Турнир в Монпелье проходит с 29 января по 4 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 579 тыс. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.