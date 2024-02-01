Бублик в ярком матче обыграл Шаповалова на турнире в Монпелье
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Представитель Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье. На стадии 1/8 финала он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время Бублик выполнил шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 16 эйсов, пять двойных ошибок и три из шести реализованных брейк-пойнтов.
В следующем круге Бублик встретится с победителем пары Александр Шевченко (Казахстан) – Грегуар Баррер (Франция).
Турнир в Монпелье проходит с 29 января по 4 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 579 тыс. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
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