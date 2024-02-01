Роддик: когда молодые теннисисты поймут, что могут обыгрывать Джоковича, они не отступят

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался о противостоянии серба Новака Джоковича с новым поколением теннисистов.

«Новак выбыл с Australian Open не совсем по своей вине. Он лучший теннисист в истории, но такое происходит. И всё же я немного обеспокоен. Новак не молодеет, и на горизонте появляются игроки, способные его одолеть. Как только новое поколение теннисистов поймёт, что они могут его обыгрывать, они не отступят. Они этого не забудут. Посмотрим, думаю, всё решит психологический аспект. На протяжении 10 лет я не беспокоился о том, как Джокович сыграет в Индиан-Уэллсе или Майами, или на любом другом хардовом корте. Всё это не так важно, как «Шлемы», на которых он всегда играл и добивался отличных результатов. Теперь мне очень интересно посмотреть на Новака в Индиан-Уэллсе или Майами. Сможет ли он справиться с давлением и не допустить поражение», — приводит слова Роддика Sportskeeda со ссылкой на подкаст Served With Andy Roddick.