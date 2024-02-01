Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик — о победе над Шаповаловым: я воспользовался шансами и победил

Бублик — о победе над Шаповаловым: я воспользовался шансами и победил
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель Казахстана Александр Бублик подвёл итоги матча 1/8 финала турнира в Монпелье, в котором он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3. Бублик заявил, что удачно воспользовался шансами, которые предоставил ему соперник.

«Денис — экс-игрок топ-10, он возвращается после травмы. Первые два сета против него были катастрофой. Но в конце второй партии мне повезло: я воспользовался шансами и победил, чему очень рад», — приводит слова Бублика официальный сайт ATP.

В следующем круге Бублик встретится с другим представителем Казахстана — Александром Шевченко. Турнир в Монпелье проходит с 29 января по 4 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 579 тыс. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
Бублик в ярком матче обыграл Шаповалова на турнире в Монпелье
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android