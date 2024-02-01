Абашкин: Синнер точно закрепится в пятёрке мирового рейтинга

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин порассуждал о лидерах мирового теннисного рейтинга. Он заявил, что представитель Италии Янник Синнер точно закрепится в пятёрке сильнейших теннисистов.

«В современном теннисе очень большая конкуренция, масса игроков показывают качественный теннис, и уже игроки из топ-20 мирового рейтинга могут навязывать серьёзную борьбу общепризнанным лидерам. Тот же Янник Синнер, который долгое время входил в топ, никак не мог пробить потолок и показать действительно большой результат. И вот сейчас можно говорить, что он точно закрепится в пятёрке мирового рейтинга», — заявил Абашкин.

Напомним, 28 января Синнер завоевал дебютный титул на турнире «Большого шлема». В финале AO-2024 22-летний Янник в пяти сетах обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева. Он стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии.