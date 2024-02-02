Роддик: сейчас Соболенко — самый стабильный игрок в мире, с этим не поспорить

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик рассказал, кого и почему считает самым стабильным игроком WTA-тура.

«Самым стабильным игроком называют Свёнтек, но, если посмотреть на результаты, я бы уже не был так уверен. Соболенко выходила в полуфиналы шести «Шлемов» подряд. Она всегда держит уровень. На данный момент самый стабильный игрок в мире – это Соболенко, и с этим вряд ли поспоришь.

Свёнтек способна диктовать свои условия, наверное, у неё лучший потенциал, когда она громит соперниц и побеждает на Итоговом турнире со счётом 6:0 и 6:1. Когда она набирает обороты, она становится невероятно уверена в себе. Но на ранних стадиях она восприимчива», — приводит слова Роддика The Tennis Letter.

Отметим, что на прошедшем чемпионате Австралии вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко защитила титул, а лидер рейтинга WTA из Польши Ига Свёнтек потерпела сенсационное поражение в третьем круге соревнований.