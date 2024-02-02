Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бертолуччи: ментально Алькарас отстаёт на несколько световых лет от Синнера

Бертолуччи: ментально Алькарас отстаёт на несколько световых лет от Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи высказался о психологическом аспекте игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Ментально Алькарас отстаёт на несколько световых лет от Синнера. Он отвлекается на что-то, часто кажется, что он развлекается и стремится вовлечь публику, потому что его теннис состоит из спецэффектов. Это всё красиво и сводит болельщиков с ума, но иногда подобное поведение приводит к тому, что ты проигрываешь», — приводит слова Бертолуччи Fanpage.it.

Напомним, на минувшем Открытом чемпионате Австралии — 2024 Алькарас дошёл до четвертьфинала, где уступил немецкому теннисисту Александру Звереву. Синнер стал победителем турнира «Большого шлема» в Мельбурне, в финале обыграв российского спортсмена Даниила Медведева.

Материалы по теме
«Помните про Медведева!» Клеман – о том, что лишь Синнер и Алькарас опасны для Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android