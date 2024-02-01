«Помните про Медведева!» Клеман – о том, что лишь Синнер и Алькарас опасны для Джоковича

Финалист Australian Open – 2001, обладатель Кубка Дэвиса французский теннисист Арно Клеман возразил на тезис журналиста, что угрозу Новаку Джоковичу сейчас могут нести только Карлос Алькарас и Янник Синнер.

«Не забывайте про Медведева! Мы не говорим о нём, но он всё ещё здесь. Год назад мы наблюдали только за соперничеством Джоковича и Алькараса. Теперь это уже не так. Самое замечательное, что добавилось соперничество Алькарас – Синнер. И надолго! Это горячо.

По итогам прошлого года Синнер явно вошёл в клан Новака Джоковича, Карлоса Алькараса и Даниила Медведева. Когда я увидел его результаты по итогам сезона, его успех на Кубке Дэвиса, его две победы над Джоковичем, я сказал себе: это огонь!» — приводит слова Клемана L'Equipe.