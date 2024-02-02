Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хуахине
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) 108-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над представительницей Венгрии Далмой Галфи (137-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Шнайдер в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Галфи две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
В полуфинале соревнований Шнайдер сыграет с китайской теннисисткой Синьюй Ван, занимающей 40-е место в рейтинге WTA. Турнир в Хуахине завершится 4 февраля.
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