Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хуахине

В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) 108-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над представительницей Венгрии Далмой Галфи (137-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Шнайдер в этой встрече один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Галфи две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале соревнований Шнайдер сыграет с китайской теннисисткой Синьюй Ван, занимающей 40-е место в рейтинге WTA. Турнир в Хуахине завершится 4 февраля.