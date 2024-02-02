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«Думаю, я устала уже перед матчем!» Павлюченкова — о победе над Мертенс в Линце

«Думаю, я устала уже перед матчем!» Павлюченкова — о победе над Мертенс в Линце
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Российская теннисистка, 42-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова высказалась о своей победе над 26-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия).

«Наш последний матч длился три часа, и я была морально готова к подобному. Думаю, я устала уже перед матчем! Очень довольна своим выступлением, потому что, думаю, с самого начала до самого конца я играла хорошо. Я была готова к борьбе за каждое очко, потому что неважно, какой счёт — соперница всегда рядом. Думаю, это одно из лучших качеств Элисе, она отличный боец», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба WTA.

В полуфинале россиянка встретится с 12-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко.

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