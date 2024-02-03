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Елена Рыбакина опубликовала роскошные фото из ОАЭ

Елена Рыбакина опубликовала роскошные фото из ОАЭ
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Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях красивые снимки из Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Напомним, Рыбакина приехала в Абу-Даби, чтобы выступить на турнире категории WTA-500. Соревнования пройдут с 5 по 11 февраля.

Для Рыбакиной турнир в Абу-Даби станет первым после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В Мельбурне посеянная под третьим номером Рыбакина прошла лишь круг, во втором — она сенсационно проиграла на тот момент 57-й ракетке мира из России Анне Блинковой. Напряжённая встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой.

После этого поражения у Рыбакиной сгорели очки за прошлогодний финал, и она переместилась с третьей на пятую строчку рейтинга WTA.

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