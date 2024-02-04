Остапенко прокомментировала свой выход в финал турнира в Линце

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, 12-я ракетка мира, прокомментировала свой выход в финал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), где она является первой сеяной. В субботу, 3 февраля, спортсменка в двух сетах уверенно обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову, 42-ю ракетку мира.

«Я очень довольна тем, как подавала. Ожидала тяжёлого матча и знала, что он будет тяжёлым. Павлюченкова — великолепный игрок, она выступает очень хорошо в последнее время», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

В финале турнира, который состоится в воскресенье, 4 февраля, Елена Остапенко сыграет с 21-й ракеткой мира из России Екатериной Александровой, ранее в своём полуфинале обыгравшей 34-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич.