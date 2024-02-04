«Чей пресс лучше?» Арина Соболенко опубликовала фото с Бадосой из тренажёрного зала

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото из тренажёрного зала, на котором она запечатлена вместе с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

«У меня к вам два вопроса. Чей пресс лучше? Я думаю, определённо Паулы. И второй – похожи ли мы друг на друга?» — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Отметим, что в последний раз Соболенко выходила на корт на Открытом чемпионате Австралии — 2024, где защитила титул. В финале Арина со счётом 6:3, 6:2 обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.

Помимо двух побед на мэйджорах, 25-летняя Соболенко завоевала 12 титулов WTA. Также Арина имеет опыт нахождения на первой строчке мирового рейтинга.