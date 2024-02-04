«Приятная встреча в Дубае». Карен Хачанов опубликовал фото со Смоловым и Паршивлюком

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях совместное фото с футболистами московского «Динамо» — нападающим Фёдором Смоловым и защитником Сергеем Паршивлюком.

«Приятная встреча в Дубае», — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

«Ох уж эти инвесторы», — отреагировал на пост Смолов. «Бизнес-партнёр», — ответил ему Хачанов.

Отметим, что в данный момент Хачанов находится в Марселе (Франция), где выступит на турнире категории ATP-250. Россиянин получил высокий, третий номер посева, его первый соперник определится в матче Ришар Гаске (Франция) – Роберто Баутиста-Агут (Испания). В Дубае 27-летний Карен проживает с семьёй.