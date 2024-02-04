Елена Остапенко — Екатерина Александрова: текстовая онлайн-трансляция финала в Линце
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Сегодня, 4 февраля 2024 года, состоится финал турнира категории WTA-500, проходящего в Линце (Австрия). В решающей встрече сойдутся 12-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии и российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ориентировочное начало финального поединка — в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Остапенко — Екатерина Александрова.
Линц. Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
12
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Не начался
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21
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Счёт личных встреч в противостоянии финалисток — 5-4 в пользу российской теннисистки. При этом два последних матча остались за Остапенко. Последний раз Екатерина побеждала Елену в 2022 году в финале турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея) — 7:6 (7:4), 6:0.
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