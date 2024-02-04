Эрика Андреева вышла в основную сетку турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Эрика Андреева, занимающая 111-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пробилась в основную сетку турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

В финале квалификационного отбора Андреева встречалась ещё с одной российской теннисисткой Ириной Хромачёвой (595-я ракетка мира). При счёте 5:7, 6:1, 1:0 в пользу Андреевой Хромачёва отказалась от продолжения борьбы. Соперницы провели на корте 1 час 33 минуты.

Помимо Эрики Андреевой, в турнире примут участие ещё две российские теннисистки, это Элина Аванесян (62-я ракетка мира) и Анна Блинкова (50-е место в рейтинге WTA). Соревнования основной сетки начнутся 5 февраля 2024 года и продлятся до 11 февраля.