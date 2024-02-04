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Прошла жеребьёвка турнира в Кордове. Там сыграют Серундоло, Баэс, Гарин и другие

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Кордове (Аргентина) с 5 по 11 февраля.

Посев соревнований возглавил 22-я ракетка мира, местный теннисист Франсиско Серундоло. Серундоло пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – Хауме Мунар (Испания).

Вторым сеяным Кордовы стал 25-я ракетка мира, аргентинец Себастьян Баэс. Его первый соперник определится в матче Уго Дельен (Боливия) – Тьяго Уайлд (Бразилия).

Интересные матчи первого круга турнир в Кордове:

Бернабе Сапата-Миральес (Испания) – Кристьян Гарин (Чили)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Педро Качин (Аргентина)

Янник Ханфман (Германия, 7) – Хуан-Пабло Варильяс (Перу).

Общий призовой фонд соревнований в Кордове составил $ 562 345. Его действующим чемпионом является Баэс.