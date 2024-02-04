Зверев был замечен на матче БК «Монако». Ранее он снялся с Кубка Дэвиса из-за гриппа

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев был замечен на домашнем матче баскетбольного клуба «Монако» в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» встречался с «Фенербахче» (Стамбул). Хозяева одержали победу со счётом 76:69.

Вместе со Зверевым на матч «Монако» пришла его девушка – немецкая модель и телеведущая София Томалла.

Интересно, что ранее Зверев отказался сыграть за национальную команду в квалификационном этапе Кубка Дэвиса. Причиной данного решения стал грипп. На болезнь немец жаловался ещё на Australian Open после поражения от Даниила Медведева. Тогда немец сказал: «Я немного болею, заболел после матча с Алькарасом. Небольшая температура и всё такое. Это, естественно, не пошло на пользу при восстановлении, а я ведь много отыграл».