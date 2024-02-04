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Ольховский: первый титул Шнайдер в WTA послужит толчком для движения вверх

Ольховский: первый титул Шнайдер в WTA послужит толчком для движения вверх
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Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал победу 19-летней российской теннисистки Дианы Шнайдер в финале турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Обыграв китаянку Чжу Линь (45-я ракетка мира), россиянка завоевала свой первый титул на уровне турниров WTA.

«Первый титул есть первый титул. Когда идёшь по восходящей траектории, выигрываешь турниры, ты всегда на подъёме. Думаю, для Дианы это послужит толчком для дальнейшего движения вверх.

С одной стороны, ей всего 19 лет, но с другой — это неважно. Она вполне способна выигрывать в женском туре. Пожелаем ей удачи», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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