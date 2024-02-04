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Алексей Селиваненко отреагировал на первый титул WTA Дианы Шнайдер в карьере

Алексей Селиваненко отреагировал на первый титул WTA Дианы Шнайдер в карьере
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался по поводу завоевания Дианой Шнайдер первого титула в карьере на уровне WTA.

«Стоит поздравить Диану Шнайдер с её первым титулом на таком уровне. Но для специалистов это не какая-то сверх-неожиданность, потому что Диана шла к этому успеху своей игрой в последние годы. Этот титул — скорее закономерность и только начало её пути. У неё есть всё, чтобы играть и выигрывать на более значимом уровне», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Диана Шнайдер стала победительницей турнира Thailand Open в Хуахине (Таиланд), обыграв в финале китаянку Чжу Линь со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

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