Алексей Селиваненко отреагировал на первый титул WTA Дианы Шнайдер в карьере

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался по поводу завоевания Дианой Шнайдер первого титула в карьере на уровне WTA.

«Стоит поздравить Диану Шнайдер с её первым титулом на таком уровне. Но для специалистов это не какая-то сверх-неожиданность, потому что Диана шла к этому успеху своей игрой в последние годы. Этот титул — скорее закономерность и только начало её пути. У неё есть всё, чтобы играть и выигрывать на более значимом уровне», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Диана Шнайдер стала победительницей турнира Thailand Open в Хуахине (Таиланд), обыграв в финале китаянку Чжу Линь со счётом 6:3, 2:6, 6:1.