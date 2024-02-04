«В этом году трофей намного милее». Остапенко — после победы на турнире в Линце

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая сегодня, 4 февраля, победила на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия), высказалась о трофее соревнований. В 2024 году организаторы обновили чемпионский кубок, украсив его стразами Swarovski: в начале недели Остапенко говорила, что постарается его завоевать, потому что ей нравятся блестящие вещи.

«Я не впервые в Линце, но мне здесь очень нравится. Несколько лет назад я играла в финале, но не получила трофей. Думаю, что в этом году кубок намного милее. Очень рада, что он у меня есть», — сказала спортсменка в речи на церемонии награждения.

Напомним, в финале турнира Елена Остапенко в двух сетах обыграла 21-ю ракетку мира из России Екатерину Александрову, завоевав второй личный титул в сезоне и восьмой в карьере.