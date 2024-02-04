Бублик: надеюсь, среди лиц чемпионов Монпелье на стадионе в будущем будет больше моих фото

27-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик, чемпион турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция), высказался о своей победе на турнире.

«Я был на грани поражения в стартовом круге, и вот я стою здесь с титулом. Спасибо зрителям за поддержку в течение всей недели.

Видел фотографии всех великих чемпионов турнира в прошлом, и среди них было моё лицо из 2022 года. Возможно, если я продолжу так играть, здесь в будущем будет больше моих фото. Поэтому я действительно счастлив», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

Напомним, сегодня, 4 февраля, Александр Бублик в финале турнира в Монпелье обыграл 37-ю ракетку мира, хорватского теннисиста Борну Чорича в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 6:3.