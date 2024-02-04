Роддик — о подаче Алькараса: единственный элемент игры, который он пока не смог улучшить

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик заявил, что подача — это единственное, что Карлосу Алькарасу не удалось улучшить за последние два года.

«Я думаю, что его подача оставляет желать лучшего. Это единственный элемент игры, который, на мой взгляд, он не смог улучшить за последние два года. Я помню, как наблюдал за его прорывом — пару лет назад он выигрывал Майами, подавая со скоростью около 215 км/ч, а сейчас мне кажется, что его подача не быстрее 205 км/ч.

Сейчас даже его резаная подача как будто летит прямо на ракетку. У него нет взмаха, как у Сампраса, когда подача просто выбивает с корта и приходится за ней бежать.

Так что думаю, что подача — самый очевидный аспект, над которым Карлосу необходимо поработать», — приводит слова Роддика The Tennis Letter.