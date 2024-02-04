Тарпищев: Остапенко была фаворитом в матче с Александровой, её победа закономерна

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение 21-й ракетки мира из России Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). Спортсменка сегодня, 4 февраля, в двух сетах проиграла битву за титул 12-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко.

«Остапенко прилично играет. Я ей, кстати, теоретически помогал, когда она маленькой была. Когда она в форме, то играет быстро, размашисто и хлёстко. Она была фаворитом в матче с Александровой, её победа закономерна», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Победа в Линце принесла Елене Остапенко второй титул в одиночном разряде в 2024 году и четвёртый финал, включая парный разряд, в этом сезоне. Всего это восьмая победа латвийки на турнирах WTA.