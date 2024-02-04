Чесноков: Остапенко — в очень хорошей форме, у её соперниц практически нет шансов

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о поражении 21-й ракетки мира из России Екатерины Александровой в финале турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), в котором спорстменка в двух сетах проиграла латвийке Елене Остапенко, 12-й ракетке мира.

«Сейчас Остапенко находится в очень хорошей форме, когда она так играет, у соперниц практически не остается шансов. Остапенко очень здорово, остро играет, она направляет мячи с сумасшедшей скоростью. Александрова здорово играла на турнире, у неё был тяжёлый матч в полуфинале, она одержала очень хорошую победу, поэтому может занести себе турнир в актив, но против Остапенко ей было тяжело что-то сделать, шансов на победу было мало», — приводит слова Чеснокова ТАСС.