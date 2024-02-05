Рейтинг WTA, 5 февраля: Павлюченкова вернулась в топ-20, Шнайдер поднялась на 35 позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 14-е место. Следом идут Людмила Самсонова (15) и Вероника Кудерметова (16). Екатерина Александрова вернулась в топ-20, поднявшись с 21-й на 19-ю позицию рейтинга. Мирра Андреева по-прежнему занимает 35-е место. Анастасия Павлюченкова поднялась на восемь строчек — с 42-й позиции на 34-ю. Также стоит отметить прогресс Дианы Шнайдер — она скакнула сразу на 35 строчек — со 108-й на 73-ю.
Рейтинг WTA от 5 февраля:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9770 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7200;
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5705;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950;
8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;
9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;
10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;
15 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2700;
16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495…
19 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2410…
27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1682…
34 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1432;
35 (35). Мирра Андреева (Россия) — 1408…
40 (38). Анна Калинская (Россия) — 1314…
51 (50). Анна Блинкова (Россия) — 1192…
61 (62). Элина Аванесян (Россия) — 1049…
73 (108). Диана Шнайдер (Россия) — 934…
86 (84). Камилла Рахимова (Россия) — 853…
100 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 730.