Рейтинг WTA, 5 февраля: Павлюченкова вернулась в топ-20, Шнайдер поднялась на 35 позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая занимает 14-е место. Следом идут Людмила Самсонова (15) и Вероника Кудерметова (16). Екатерина Александрова вернулась в топ-20, поднявшись с 21-й на 19-ю позицию рейтинга. Мирра Андреева по-прежнему занимает 35-е место. Анастасия Павлюченкова поднялась на восемь строчек — с 42-й позиции на 34-ю. Также стоит отметить прогресс Дианы Шнайдер — она скакнула сразу на 35 строчек — со 108-й на 73-ю.

Рейтинг WTA от 5 февраля:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9770 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7200;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5705;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950;

8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;

10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;

15 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2700;

16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495…

19 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2410…

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1682…

34 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1432;

35 (35). Мирра Андреева (Россия) — 1408…

40 (38). Анна Калинская (Россия) — 1314…

51 (50). Анна Блинкова (Россия) — 1192…

61 (62). Элина Аванесян (Россия) — 1049…

73 (108). Диана Шнайдер (Россия) — 934…

86 (84). Камилла Рахимова (Россия) — 853…

100 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 730.