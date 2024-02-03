Соболенко открыла Мирре путь в Доху. Где сыграет 16-летняя Андреева после Australian Open

Мирра Андреева впервые в карьере напрямую попала в основу турнира серии WTA-1000! Ранее юная россиянка отбиралась на «тысячники» через квалификацию или при помощи уайлд-кард. Теперь же Мирра входит в число 35 лучших теннисисток мира – и уже через неделю она без дополнительных испытаний сыграет в основной сетке соревнований в Дохе, третьем «тысячнике» в её карьере.

После Australian Open Андреева-младшая заявляла, что выступит на февральском турнире в Катаре и на идущем следом «тысячнике» в Дубае. Однако в основном заявочном листе соревнований в Дохе Мирры не было, и не до конца было ясно, как именно она попадёт в основную сетку.

Всё стало понятнее после того, как с турнира снялись Джессика Пегула и Арина Соболенко. Американка отказалась от участия из-за травмы шеи, официальная причина снятия белоруски пока неизвестна. Благодаря двум освободившимся местам в сетке Мирра, занимающая в рейтинге 35-е место, отобралась в основу Дохи. Вместе с россиянкой место в сетке себе также обеспечила американка и 54-я ракетка мира Питон Стирнс.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Чудеса на AO

У Андреевой есть шансы отлично проявить себя на грядущих «тысячниках», ведь она так классно провела минувший Australian Open. Этот австралийский «Большой шлем» стал для 16-летней теннисистки дебютным. Ещё в прошлом году она сыграла в финале юниорского AO, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой, а уже в этом сезоне благодаря рейтингу и очкам смогла попробовать свои силы во взрослом турнире.

В Мельбурне Мирра успела совершить сенсацию – с «баранкой» обыграть кумира и шестую ракетку мира Онс Жабер – а также спасти трёхсетовик против француженки Диан Парри и дойти до четвёртого круга. Пройти дальше россиянке не удалось, так как в шаге от четвертьфинала она проиграла 10-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Но даже такие результаты Андреевой на дебютном AO выглядят впечатляюще.

«Думаю, в целом я хороший турнир провела. Второй раз в жизни играла в четвёртом круге. Надеюсь, не в последний (улыбается). Много позитива можно вынести из этой поездки. Предыдущий матч был великолепным. Я обыграла здесь своего кумира. Много позитива и на турнире, и в этом матче. Жду возвращения сюда в следующем году», – сказала Мирра на пресс-конференции после встречи с Крейчиковой.

Что говорят о будущем Мирры?

С высокой точностью предсказать будущее Мирры в про-туре не может никто. Но в теннисном мире уверены – труд и взросление помогут россиянке добиться больших успехов.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, например, после победы над Андреевой в Мадриде в прошлом году (6:3, 6:1) ярко высказалась о перспективах юной россиянки.

«Отличный матч, я очень довольна результатом. Первые несколько геймов я адаптировалась к её игре, а потом начала лучше чувствовать свою. Просто очень довольна победой – особенно над молодой теннисисткой. Я бы тоже хотела сыграть в четвёртом раунде Мадрида, когда мне было 16 лет. Я действительно думаю, что она очень скоро станет топ-игроком», — сказала Соболенко после матча.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, комментируя выступление Мирры в Мельбурне, отметил, что теннисистке на становление нужно время.

«Эффект юности и внезапного восхождения не может быть бесконечным. Просто к ней начинают достойно готовиться как к игроку высокого уровня. Играть с Миррой для многих в новинку. Также многие робеют, потому что она вроде бы юная, но играть-то умеет.

Крейчикова — это состоявшийся и опытный игрок. Она играет с полной ответственностью. А Андрееву начинают встречать по-настоящему. Те, кто с ней играет в полную силу, имеют шансы выиграть. Мирре ещё придётся много трудиться. В будущем не будут давать так легко розыгрыши, как до сих пор. Андреева будет прибавлять в классе и опыте, но на это потребуется время», – поделился Янчук с «Чемпионатом».

О будущем Андреевой-младшей высказалась также 18-кратная чемпионка СССР по теннису и ныне комментатор Анна Дмитриева.

«Интересно следить за Миррой Андреевой, за тем, как она быстро прогрессирует. Пока рано рассчитывать на успех, но её игры приятно смотреть. Её способности – пока загадка. Она прогрессирует и способна улучшить прошлогодние достижения», – цитирует Дмитриеву Metaratings.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Пара важных формальностей и расписание турниров Мирры

В связи с юным возрастом у Андреевой есть ограничение по количеству сыгранных турниров. Согласно правилам WTA, 16-летние спортсменки могут в сумме отыграть за год 12 соревнований. Теннисистки, достигшие 17 лет, допускаются до 16 турниров в сезоне. Мирра же отпразднует своё 17-летие только в конце апреля, а совершеннолетие – и вовсе через год, поэтому к выбору соревнований она пока подходит тщательно.

Турниры серии WTA-1000, что ожидают Андрееву в феврале, дарят участницам солидное количество очков и призовых. За выход в четвертьфинал можно получить 215 очков, в полуфинал – 390, в финал – 650. Победа же дарит сразу 1000 очков. Что касается финансовой части, то призовой фонд соревнований в Дохе и Дубае в этом году един – по $ 3,2 млн.

Мирра в прошлом году здорово проявила себя на крупных турнирах. На своём первом «тысячнике» в Мадриде она добралась сразу до четвёртого круга, затем сыграла несколько матчей на ТБШ, на два из которых она отобралась через квалификацию, и провела три встречи на осеннем турнире серии WTA-1000 в Пекине. В этом сезоне у Андреевой приходит время достигать новые высоты, взрослеть и доказывать, что она готова оставаться в про-туре и играть с лучшими теннисистками мира.

Соревнования в Дохе, где Мирра выступит впервые в карьере, пройдут с 11 по 17 февраля и наверняка станут для Андреевой новым испытанием. Турнир в Дубае состоится следом, с 18 по 24 февраля.