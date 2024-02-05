Елена Остапенко снялась с турнира WTA-500 в Абу-Даби

Латвийская теннисистка, 11-я ракетка мира Елена Остапенко не выступит на хардовом турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который стартовал сегодня, 5 февраля.

Остапенко была пятой сеяной на этом турнире и должна была сыграть с британской теннисисткой Хитер Уотсон в первом круге соревнований. Турнир в Абу-Даби продлится до 11 февраля.

Напомним, накануне Остапенко стала победительницей турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финальном матче соревнований латвийская спортсменка обыграла представительницу России Екатерину Александрову. Для Остапенко это второй титул в сезоне: в начале января спортсменка выиграла соревнования в Аделаиде (Австралия), в финале победив россиянку Дарью Касаткину.