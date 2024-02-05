Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче первого круга россиянка встретилась с француженкой Диан Парри (59-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 36 минут, завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу россиянки. За время, проведённое на корте, Касаткина выполнила четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки. Её соперница три раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку.
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Во втором круге турнира категории WTA-500 с призовым фондом $ 922 573 россиянка сыграет против американки Эшлин Крюгер (82-я ракетка мира), победившей в матче первого круга соотечественницу Бернарду Перу (89-я ракетка мира) со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
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