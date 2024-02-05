Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче первого круга россиянка встретилась с француженкой Диан Парри (59-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 36 минут, завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу россиянки. За время, проведённое на корте, Касаткина выполнила четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки. Её соперница три раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку.

Абу-Даби. 1-й круг
05 февраля 2024, понедельник. 17:35 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Диан Парри
59
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Во втором круге турнира категории WTA-500 с призовым фондом $ 922 573 россиянка сыграет против американки Эшлин Крюгер (82-я ракетка мира), победившей в матче первого круга соотечественницу Бернарду Перу (89-я ракетка мира) со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android