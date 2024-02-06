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Осака ответила на вопрос о конкуренции со Свёнтек, Рыбакиной, Соболенко и Гауфф

Осака ответила на вопрос о конкуренции со Свёнтек, Рыбакиной, Соболенко и Гауфф
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака ответила на вопрос, готова ли она составить конкуренцию Иге Свёнтек, Елене Рыбакиной, Арине Соболенко и Кори Гауфф.

«Я сейчас нахожусь в странной точке своего возвращения. Я, очевидно, очень уважаю их и всё, что они сделали. Но на самом деле я не считаю себя претендентом, и это странно. Это действительно смелое заявление, но я знаю, на что я способна, и я знаю, что люди, вероятно, будут ругать меня за эти слова, но я не думаю, что с моей стороны будет проблемой сказать, что могу сделать это. И я надеюсь, что смогу добиться этого в 2024 году, надеюсь, ближе к концу года. Но если нет, я не против проявить терпение, я всегда была терпеливым человеком, так что в конце концов я добьюсь этого», — приводит слова Осаки The National News.

Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне Осака уступила 19-й ракетке мира французской теннисистке Каролин Гарсии.

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