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Эшли Барти: материнство лучше любой из побед на турнире «Большого шлема»

Эшли Барти: материнство лучше любой из побед на турнире «Большого шлема»
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Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти сравнила материнство с победами на мэйджорах.

«Материнство отличается от всего, что я когда-либо переживала. Это безжалостный режим — ты работаешь 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Но это стоит того, это лучшее, что я когда-либо делала. Невозможно сравнить материнство со спортивной карьерой. Материнство, несомненно, лучше любой из побед на турнире «Большого шлема». Это абсолютно точно так. Во время карьеры было много моментов, когда я думала, что тренировки слишком тяжелы, у меня были трудные дни. Но, когда становишься мамой, всё выходит на совершенно другой уровень», — приводит слова Барти Body and Soul.

Напомним, Барти завершила карьеру в марте 2022 года. Австралийка за свою карьеру одержала 305 побед и потерпела 102 поражения в одиночном разряде, а в парном разряде у неё 200 побед и 64 проигрыша. В общей сложности она провела на вершине рейтинга 121 неделю.

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