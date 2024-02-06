«Это придаёт уверенности». Калинская — о своём выступлении на Australian Open — 2024

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась мнением о своём выступлении на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Как настроение после выступления в Австралии? Хорошее, это придаёт много уверенности. Я считаю, что в прошлом году я тоже хорошо играла до травмы. Я рада, что восстановилась, чувствую себя здоровой и готовой играть в полную силу», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Напомним, Анна Калинская дошла до четвертьфинала Australian Open — 2024, где проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря успешному выступлению на турнире «Большого шлема» российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге.