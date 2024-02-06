Теннисистка Анна Калинская назвала ключевой фактор своей игры

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о самом важном аспекте своей игры.

«Если говорить про меня и мою менталку, то думаю, что подача для меня очень важна для уверенности, понимания, что не нужно будет играть длинный розыгрыш, можно будет сэкономить силы. Я согласна, что физическая форма важна для ментального состояния, уверенности. Как и подача и завершающие удары очень важны, потому что это ключ моей игры, моего успеха. Когда играешь агрессивно, разводишь и, если получается, заканчиваешь розыгрыш у сетки», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Напомним, Анна Калинская дошла до четвертьфинала Australian Open — 2024, где проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.