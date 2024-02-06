Четвертьфиналистка AO-2024 Анна Калинская объяснила свой резкий прогресс

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что позволило показать высокий результат на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Я думаю, что набрала физическую форму, психологически и ментально. Думаю, это всё вместе как-то складывается и поэтому приходит результат. Я раньше, может, отставала где-то психологически, в прошлом году по здоровью у меня не сложилось. А сейчас я чувствую, дай бог, всё это вместе будет работать и будет результат», — сказала Калинская в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Напомним, Анна Калинская дошла до четвертьфинала Australian Open — 2024, где проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря успешному выступлению на турнире «Большого шлема» российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге.