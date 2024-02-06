Бывшая 11-я ракетка мира Севастова сыграет с Аванесян во втором круге в Клуж-Напоке

Обладательница четырёх трофеев WTA, бывшая 11-я ракетка мира, латвийская теннисистка Анастасия Севастова уверенно прошла во второй круг турнира категории WTA-250 в румынском городе Клуж-Напока.

В матче первого круга Севастова выиграла у румынки Андреа Миту (216-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:3. Во втором круге теннисистка из Латвии сыграет против россиянки Элины Аванесян, одержавшей в первом круге победу над немкой Тамарой Корпач со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Напомним, Анастасия Севастова объявила о приостановке спортивной карьеры в феврале 2022-го, а в декабре того же года стала мамой. Первым турниром после возвращения теннисистки стал челленджер в Андорре, прошедший с 27 ноября по 3 декабря 2023 года.