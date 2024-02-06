Айла Томлянович перенесла операцию по удалению миомы матки

30-летняя австралийская теннисистка Айла Томлянович перенесла операцию. Спортсменке удалили миому матки, об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Привет всем. К сожалению, я буду вынуждена пропустить пару недель в туре. С нетерпением ждала новых турниров на харде, но мне пришлось удалить миому матки, поэтому во время восстановления буду следить за теннисом из дома. Скоро вернусь», — написала Томлянович в своих соцсетях.

Напомним, Томлянович – чемпионка четырёх турниров на уровне ITF в одиночном разряде. Также Айла трижды доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» (на Уимблдоне 2021 и 2022 годов и на US Open – 2022). На Открытом чемпионате Австралии — 2024 в Мельбурне Томлянович вылетела во втором круге, уступив латвийской теннисистке Елене Остапенко.