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Роддик высказался о Надале и Кинг, поддержавших развитие тенниса в Саудовской Аравии

Роддик высказался о Надале и Кинг, поддержавших развитие тенниса в Саудовской Аравии
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался о поддержке развития тенниса в Саудовской Аравии со стороны легенд спорта испанца Рафаэля Надаля и американки Билли Джин Кинг.

«Если через пять лет Рафа и Кинг осуществят всё задуманное и всё изменится, всем, кто выступает против турниров в Саудовской Аравии, придётся отказаться от своих слов. Нужно непредвзято посмотреть на результат их работы. Я не могу вспомнить двух более уважаемых, заслуживающих доверия и талантливых представителей тенниса. Так что, возможно, они видят что-то, чего не видят остальные. Может быть, они могут оказать влияние, но я боюсь, что мы не узнаем этого наверняка, пока не станет слишком поздно. Трудно сказать, верна ли их позиция, но я надеюсь, что они смотрят на ситуацию широко открытыми глазами», — приводит слова Роддика Sportskeeda со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.

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